وزيرة خارجية ألمانيا تلغى زيارتها إلى أستراليا بسبب عطل في طائرتها

كتبت: هناء أبو العز

إثر الأعطال المتكررة في طائرتها الحكومية، ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رحلتها المقررة إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا.

وكتبت رئيسة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر منصة "إكس"، حاولنا كل شيء: للأسف، لم يكن من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بدون الطائرة المعطوبة، إنه أمر مزعج للغاية".

وأضافت بيربوك :في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس لدينا فقط أصدقاء وشركاء، فالمنطقة ستشكل بشكل حاسم النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين، لذلك هناك أهمية للتبادل على مستوى المضمون والمستوى الشخصي.

واضطرت الوزيرة إلى إلغاء جولتها التي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا، بسبب العطل، واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم ، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها الميكانيكية.

وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي، وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 300-) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف مايو الماضي.

يذكر أنه ومع التصديق على حكومة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أصبحت انالينا بيربوك - التي تنافست إبان الانتخابات العامة على خلافة أنجيلا ميركل في منصبها - أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا، وليس هذا فحسب، بل باتت بيربوك أصغر شخص تولى هذا المنصب في البلاد، وتعهدت الرئيسة المشارك لحزب الخضر بالالتزام بدبلوماسية "موجهة بالقيم".