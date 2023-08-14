"صعوبات ميكانيكية" تجبر طائرة وزيرة خارجية ألمانيا على الهبوط فى أبو ظبى

وكالات

اضطرت الطائرة التي تقل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الهبوط اضطراريا فى أبوظبي، بسبب "صعوبات ميكانيكية".

وكانت بيربوك في طريقها إلى أستراليا، لبدء رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي ستشهد أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي.

وتوقفت الطائرة في أبوظبي من أجل التزود بالوقود، إلا أن مشكلة تقنية اضطرتهم إلى الهبوط مجددا فى المطار.