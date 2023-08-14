اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"صعوبات ميكانيكية" تجبر طائرة وزيرة خارجية ألمانيا على الهبوط فى أبو ظبى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:15 م
"صعوبات ميكانيكية" تجبر طائرة وزيرة خارجية ألمانيا على الهبوط فى أبو ظبى مسؤولي الخارجية الألمانية وطاقم الطائرة بمطار أبوظبي
وكالات

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اضطرت الطائرة التي تقل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الهبوط اضطراريا فى أبوظبي، بسبب "صعوبات ميكانيكية".

وكانت بيربوك في طريقها إلى أستراليا، لبدء رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي ستشهد أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي.

وتوقفت الطائرة في أبوظبي من أجل التزود بالوقود، إلا أن مشكلة تقنية اضطرتهم إلى الهبوط مجددا فى المطار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، الذي كان على متن الطائرة، على حسابه بموقع "إكس" والمعروف مسبقا بـ"تويتر"، أنه "بسبب مشكلة ميكانيكية، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة، ويجري حاليا توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر".
 
 
 

 


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