واتهمت بيربوك -في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- روسيا بالابتزاز ومحاولة استخدام الحبوب كسلاح على حساب أفقر دول العالم، قائلة إن "مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الحبوب من أوكرانيا، لذلك فإننا نعمل مع جميع شركائنا الدوليين حتى لا تفسد الحبوب في أوكرانيا بالصوامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بل تصل إلى الأشخاص في العالم الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق يوم الاثنين الماضي وسط إدانة واسعة النطاق من أوكرانيا وحلفائها الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأسعار.

يشار إلى أن هذا الاتفاق - الذى توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضى - سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها عبر البحر الأسود.. وقد تم تجديد الاتفاق ثلاث مرات، لكن روسيا تقول إنها واجهت عقبات في تصدير منتجاتها.

وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إنه لن يجدد الاتفاقية حيث إن هدفها الرئيسي - وهو توفير الحبوب للدول المحتاجة - "لم يتحقق".