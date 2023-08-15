وزيرة الهجرة: إعادة استيراد السيارات والرخصة الذهبية أبرز توصيات "مؤتمر المصريين بالخارج"

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، خرجت بالعديد من التوصيات، فى مقدمتها رغبة ومطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بدون رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهذه التوصية تنفيذها ليس سهل، ولكن سيتم المحاولة في ذلك قدر المستطاع.

وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية ، أن من ضمن توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، كانت بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لاستثمارات للمصريين بالخارج، لفتح مجالات استثمارية أكثر للمغتربين.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن إطلاق وثيقة "معاش بكرة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التنسيق بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة لمليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.