اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ورش عمل للتدريب على 3 لغات بين جامعة دمياط ونظيرتها الألمانية H.S.V

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:43 م
ورش عمل للتدريب على 3 لغات بين جامعة دمياط ونظيرتها الألمانية H.S.V جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربيني

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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، Prof. Dr Alaxander  أستاذ اللغة الألمانية بجامعة HSV  الألمانية.
 ويأتي استقبال رئيس الجامعة ل Prof. Dr Alaxander   اليوم في إطار عقد ورش عمل تدريبية في اللغة الألمانية لطلاب برنامج متعدد اللغات "Polygolot " بكلية الآداب، حيث يهدف البرنامج  إعداد خريج متميز يجيد التحدث بثلاث لغات وهم
( الإنجليزية والألمانية والفرنسية ) 
 
حضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور حامد الفار مدير برنامج متعدد اللغات "Polygolot " ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور أشرف قوطة منسق البرامج ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
و ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى و تبادل الخبرات بين جامعة دمياط وجامعة HSV  
 
 وتبادل حمدان ربيع القائم بعمل رئيس الجامعة و Prof. Dr Alaxander   الدروع التذكارية في نهاية اللقاء.

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