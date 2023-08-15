ورش عمل للتدريب على 3 لغات بين جامعة دمياط ونظيرتها الألمانية H.S.V

دمياط معتز الشربيني

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، Prof. Dr Alaxander أستاذ اللغة الألمانية بجامعة HSV الألمانية.

ويأتي استقبال رئيس الجامعة ل Prof. Dr Alaxander اليوم في إطار عقد ورش عمل تدريبية في اللغة الألمانية لطلاب برنامج متعدد اللغات "Polygolot " بكلية الآداب، حيث يهدف البرنامج إعداد خريج متميز يجيد التحدث بثلاث لغات وهم

( الإنجليزية والألمانية والفرنسية )

حضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور حامد الفار مدير برنامج متعدد اللغات "Polygolot " ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور أشرف قوطة منسق البرامج ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى و تبادل الخبرات بين جامعة دمياط وجامعة HSV

وتبادل حمدان ربيع القائم بعمل رئيس الجامعة و Prof. Dr Alaxander الدروع التذكارية في نهاية اللقاء.