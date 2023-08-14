تعرف على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة دمياط مرحلة أولى لعام 2024/ 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث..
"اليوم السابع" ينشر الحدود الدنيا لكليات جامعة دمياط والتي جاءت كالتالي..
أولا .. الحدود الدنيا للشعبة العلمية:
طب دمياط 383
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
ثانيًا.. الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:
آثار دمياط 341
تربية دمياط 318.5
تجارة دمياط 315
حقوق دمياط 312
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
اداب دمياط 297.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.
تعرف على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة دمياط مرحلة أولى لعام 2024/ 2023الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:50 م
تنسيق الجامعات - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث..
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق القبول للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث..
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