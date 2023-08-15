نصائح التموين للاستفادة من الأوكازيون الصيفى 2023.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين لتوفير منتجات بأسعار مخفضة .

وينشر "اليوم السابع " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفى 2023 فى نقاط محددة.

1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

2- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

3- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

4- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شرائها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

5- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

6- يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.

7- أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.

تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.