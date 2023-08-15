ماذا تعرف عن مركبات الفلافونويد وفوائدها.. كيف تحصل عليها من طعامك؟

كتبت فاطمة خليل

مركبات الفلافونويد هى مركبات طبيعية توجد في النباتات التي لها خصائص مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وتوجد مركبات الفلافونويد الحيوية مثل كيرسيتين وروتين وهيسبيريدين في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأطعمة النباتية الأخرى، نتعرف في هذا التقرير على الفوائد الصحية لمركبات الفلافونويد والأطعمة الغنية بها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفوائد الصحية لمركبات الفلافونويد



خصائص مضادة للأكسدة



تحتوي مركبات الفلافونويد على تأثيرات مضادة للأكسدة، مما يعني أنها تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة ، تساهم هذه المركبات في حماية الهياكل الخلوية وسلامة الحمض النووي.

يُعتقد أن مضادات الأكسدة تساهم في الصحة العامة وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطان.

تأثيرات مضادة للالتهابات



تحتوي بعض مركبات الفلافونويد على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم ، والذي يرتبط بحالات صحية مختلفة.

صحة القلب والأوعية الدموية



تمت دراسة بعض المركبات مثل الكيرسيتين لإمكانية تعزيز صحة القلب عن طريق تحسين وظائف الأوعية الدموية ، وخفض ضغط الدم ، والتأثير على استقلاب الكوليسترول. غالبًا ما يرتبط استهلاك الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد ، مثل الحمضيات والتوت والخضراوات الورقية الداكنة ، بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم المناعة



يُعتقد أن مركبات الفلافونويد لها تأثيرات معززة للمناعة من خلال دعم وظيفة الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على الدفاع ضد العدوى والأمراض.

علاج الحساسية



تمت دراسة الكيرسيتين ، على وجه الخصوص ، لقدرته على المساعدة في إدارة أعراض الحساسية عن طريق تثبيت الخلايا البدينة ، التي تطلق الهستامين والوسطاء المؤيدين للالتهابات المسئولة عن تفاعلات الحساسية.

ينظم نسبة السكر في الدم



بحسب الدراسات قلل استهلاك 300 ملج من مركبات الفلافونويد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 5٪. دوره في ضمان صحة القلب والأوعية الدموية هو سبب آخر يجعل مرضى السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري يستهلكونه يوميًا.

الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد



الأطعمة الشائعة التي تعتبر مصدرًا غنيًا لمركبات الفلافونويد هي الفواكه الحمضية والشوكولاتة الداكنة والتوت والتفاح والشاي الأخضر والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي.

معظم الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر والأزرق والأرجواني غنية بالأنثوسيانيدين والتوت هو مركز قوة السياندين ، والدلفيندين ، والبيونيدين.