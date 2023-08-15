سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال السابع والسبعين

كتبت: هناء أبو العز

أقامت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء احتفالا بمناسبة العيد السابع والسبعين لاستقلال البلاد .

ورفع السفير اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة العلم الوطني خلال الاحتفال الذى جرى بمقر إقامته بالقاهرة، بحضور أبناء الجالية الهندية بمصر، وعدد من الشخصيات المصرية من أصدقاء الهند .

وتقام احتفالات الهند بيوم الاستقلال هذا العام تحت شعار "الأمة أولاً ، دائماً أولاً"، حيث يوافق الخامس عشر من أغسطس من كل عام ذكرى الاستقلال، وهو اليوم الذي يصادف تحرير الهند عن التاج البريطاني .

وتجرى الاحتفالات بعيد الاستقلال في العاصمة الوطنية دلهي كما في جميع انحاء البلاد، إذ تزدان الميانى والمنشات العامة والخاصة، في حين تتزين الشوارع بالأعلام الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع العلم الوطني الاحتفالي في الحصن الاحمر"لال قلعة".