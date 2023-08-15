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سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال السابع والسبعين

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:33 م
سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال السابع والسبعين سفير الهند بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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أقامت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء احتفالا بمناسبة العيد السابع والسبعين لاستقلال البلاد .
 
ورفع السفير اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة العلم الوطني خلال الاحتفال الذى جرى بمقر إقامته بالقاهرة، بحضور أبناء الجالية الهندية بمصر، وعدد من الشخصيات المصرية من أصدقاء الهند .
 
وتقام احتفالات الهند بيوم الاستقلال هذا العام تحت شعار "الأمة أولاً ، دائماً أولاً"، حيث يوافق الخامس عشر من أغسطس من كل عام ذكرى الاستقلال، وهو اليوم الذي يصادف تحرير الهند عن التاج البريطاني .
 
وتجرى الاحتفالات بعيد الاستقلال في العاصمة الوطنية دلهي كما في جميع انحاء البلاد، إذ تزدان الميانى والمنشات العامة والخاصة، في حين تتزين الشوارع بالأعلام الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع العلم الوطني الاحتفالي في الحصن الاحمر"لال قلعة".

كما نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، عدداً من الفعاليات الثقافية في الأقصر وأسوان بالتعاون مع السلطات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند.

وتضمنت تلك الفعاليات العديد من الأنشطة التي تم تنظيمها لتعزيز الأواصر الثقافية بين الهند ومصر، وخلال هذه الفعاليات، تم تقديم لمحات من الثقافة الهندية، وفضلاً عن المعارض التي أقيمت عن الهند والثقافة الهندية، تم تقديم عروض لرقصة الكاتاك الكلاسيكية، وعروض يوجا وعروض راقصة لأغاني بوليوود،  وشهدت تلك الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور.

ونظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي يوم 4 أغسطس 2023 فعالية ثقافية في قصر ثقافة الأقصر، وحضر الفعالية مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي بالأقصر ومدير قصر ثقافة أسوان.

وفي يوم 6 أغسطس 2023، تم تنظيم فعالية ثقافية بقصر ثقافة أسوان، حيث حضرها مدير قصر ثقافة أسوان والقائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة أسوان،  كما حضر الفعالية أكثر من 250 من المدعوين، ومنهم مسئولين وفنانين وطلاب وأشخاص من جميع مناحي الحياة، وخلال الفعالية، قامت إحدى الفرق الثقافية بتقديم عرض مبهر للجمهور على أغاني بوليوود.

وتأمل سفارة الهند بالقاهرة أن تسهم تلك الفعاليات الثقافية في زيادة التعريف بالثقافة الهندية في مصر وتشجيع الناس على التعرف أكثر على الهند المعاصرة وزيارة الهند وتعزيز أواصر الصداقة بين الهند ومصر.

 


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