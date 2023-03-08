سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالم للمرأة بجلسات يوجا ورقص هندى

كتبت: هناء أبو العز

احتفلت سفارة الهند بالقاهرة باليوم العالمى للمرأة فى مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة بحضور أجيت جوبت ، سفير الهند في مصر، وزوجته السيدة بريتى غوبتيه، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك جلسات اليوجا والتأمل الخاصة وعروض الرقص الهندى وغناء الأغانى الهندية وما إلى ذلك.

وسلط السفير غوبت الضوء على التقاليد الهندية في احترام المرأة ومكانتها العالية في المجتمع، والمساهمة فى النضال من أجل الحرية ودورها فى التحديث الاقتصادى.

كما أطلع الحضور على العديد من البرامج التى تديرها حكومة الهند فى إطار "نارى شاكتى" وهى مخططات تمكين المرأة، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية لديها عدد من البرامج والمخططات للنهوض بالمرأة.