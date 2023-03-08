اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالم للمرأة بجلسات يوجا ورقص هندى

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:15 م
سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالم للمرأة بجلسات يوجا ورقص هندى سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للمرأة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت سفارة الهند بالقاهرة باليوم العالمى للمرأة فى مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة بحضور أجيت جوبت ، سفير الهند في مصر، وزوجته السيدة بريتى غوبتيه، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك جلسات اليوجا والتأمل الخاصة وعروض الرقص الهندى وغناء الأغانى الهندية وما إلى ذلك.
 
 
وسلط السفير غوبت الضوء على التقاليد الهندية في احترام المرأة ومكانتها العالية في المجتمع، والمساهمة فى النضال من أجل الحرية ودورها فى التحديث الاقتصادى.
 
 
كما أطلع الحضور على العديد من البرامج التى تديرها حكومة الهند فى إطار "نارى شاكتى" وهى مخططات تمكين المرأة، مشيرا إلى  أن الحكومة الهندية لديها عدد من البرامج والمخططات للنهوض بالمرأة.
 
WhatsApp Image 2023-03-08 at 1.03.30 PM (1)
 
 
 
 
 
WhatsApp Image 2023-03-08 at 1.03.30 PM
 
 
 
WhatsApp Image 2023-03-08 at 1.03.31 PM
 
 

سفارة الهند

اليوم العالمى المرأة

اليوجا

الرقص الهندي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة