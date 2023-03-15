سفارة الهند تحتفل غدا بالذكرى 58 لتدشين برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى

كتبت: هناء أبو العز

تحتفل سفارة الهند بالقاهرة بالذكرى الثامنة والخمسين لتدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك)، بإقامة احتفالية خاصة غدا، الخميس الموافق 16 مارس 2023.

ومن المتوقع حضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كضيف شرف، ويشارك في هذه الاحتفالية الخريجون المصريون من الدورات المختلفة من برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك) وبرنامج منح منتدى الهند-أفريقيا وبرنامج منح سي.في.رامان وغيرها من برامج التدريب الأخرى المقدمة من الهند، حيث يتحدثون عن الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم في الهند.

ويعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك) الذي تقدمه حكومة الهند من البرامج الرائدة التي تسعى من خلاله إلى تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات لدى أبناء الدول النامية الشريكة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شارك أكثر من 1600 مصري في هذه البرامج التدريبية المتنوعة التي تلقى طلباً متزايداً، وتحظى مصر بـ 200 مكان في الدورات المختلفة لبرنامج آيتك كل عام، حيث يتم تدريب المشاركين في 54 معهدا هنديا تقدم دورات في 280 فرعا من فروع المعرفة، ومنها تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، والتدقيق والمراجعة، والانتخابات، وريادة الأعمال، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والطاقة المتجددة، واللغة الإنجليزية، والقطاع المصرفي، وتنمية المهارات، وكيفية خلق فرص العمل.

كما يوفر البرنامج دورات تدريب في مجالات متخصصة مثل: الأمن والدفاع ومكافحة أعمال التمرد وغيرها، وذلك للسادة العاملين في الهيئات الدفاعية والأمنية، وهذه الدورات مقدمة من جانب مؤسسات هندية مرموقة مثل كلية الدفاع الوطني و كلية أركان خدمة الدفاع.

وتعد احتفالية يوم برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى (آيتك) ملتقى للتواصل مع الأصدقاء المصريين ومشاركتهم ذكرياتهم عن فترة إقامتهم في الهند والخبرات التي اكتسبوها خلال الزيارة، وكذلك من أجل تعزيز روابط الصداقة الوثيقة بين الشعبين الهندي والمصري.