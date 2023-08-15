اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اختبارات الدورة 120 بمركز التحول الرقمى

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:35 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اختبارات الدورة 120 بمركز التحول الرقمى اختبارات الدورة 120 بمركز التحول الرقمى
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، اختبارات الدورة رقم 120 بمركز التحول الرقمى بالجامعة، والتي تنظم لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، والراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.
 
وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أن التحول الرقمى أصبح من متطلبات العصر، حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد، كما تم تحديث مركز البيانات وإضافة العديد من أجهزة التحكم.
 
وأشار الدكتور محمد عبد الصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لـ 117 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) ضمن المجموعة رقم 120.

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