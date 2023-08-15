معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثانية

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر، استقبلت طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 أغسطس، وحتى السبت 19أغسطس.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعب الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، مشيرا إلى جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب.

وأشار علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه تم تجهيز معمل التطوير 1 و معمل التطوير2 بمقر الجامعة بقنا بـ 38 جهاز حاسب آلي ومعمل بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا، بتواجد مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح.