رئيس المجلس الرئاسى الليبى يوجه بضرورة وقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس

كتب: أحمد جمعة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تعليماته لجهاز الردع بإحالة آمر اللواء 444 محمود حمزة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ووَجَّهَ رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم التحرك والتقيُّد بالأوامر وضرورة وقف إطلاق النار، على أن يُشكِّل وزير الدفاع لجنة للتحقيق في الأحداث، بحسب ما أكده مصدر في المجلس الرئاسي لـ"اليوم السابع".

تشهد العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال، بقيادة العقيد محمود حمزة، وذلك بعد احتجاز الأخير بواسطة قوة الردع خلال توجهه لحضور حفل تخرج عسكريين في مدينة مصراتة.

وأكدت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة قرب مول "الملكية" في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال، ما أدى لحالة فزع وهلع بين المواطنين الذين ظلوا عالقين لساعات في مواقع الاشتباكات.

وأشارت المصادر إلى أن خلافات بين قوة الردع واللواء 444 قتال على النفوذ داخل العاصمة طرابلس، بالإضافة لوجود رغبة من كلا الفصيلين الأكبر والأضخم تسليحا في السيطرة على مطار طرابلس الدولي وتولي مهمة تأمينه إلى حين الانتهاء من بنائه، يأتي ذلك ضمن معركة النفوذ والتحشيد العسكري المستمرة في العاصمة طرابلس خلال السنوات الماضية.

ونشر نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تبرز انتشار كبير للدبابات في شوارع العاصمة طرابلس، بالإضافة لتحليق طيران مسير في سماء العاصمة الليبية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلن مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نشره المطار.

وقالت إدارة مطار مصراتة في بيانها إنه "نتيجة التوتر الأمني بطرابلس، وصلت بعض الطائرات دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة"؛ وأرفقت صورا لطائرات رابضة بمدرج المطار لعدد من شركات الطيران الليبية.