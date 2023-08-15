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قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:18 ص
قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر " اليوم السابع" قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، وذلك تزامنا مع انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الثلاثاء، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على الجامعات المعتمدة وتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية التى تزعم منح الطلاب شهادات معتمدة.
ثالثًا: الجامعات الخاصة والأهلية:
‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية في مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.
 
 

وجاءت الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2023/2024 على النحو التالي:

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و 75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78 % و 76 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

واقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76 % فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و 73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما أقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و 71 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وحدد المجلس الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى 68 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و65 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

فيما سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 62 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و61% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية 55 % بجميع الجامعات الخاصة والأهلية.

 


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