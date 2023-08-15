اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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انفجار ضخم فى منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:22 ص
انفجار ضخم فى منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب انفجار - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.

وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".

وقالت الهيئة تم الإبلاغ عن ثلاثة جرحى، واحد في حالة خفيفة واثنان في حالة متوسطة.

ولفتت إلى انتقال فريق من خبراء المتفجرات للتعامل مع مواد متفجرة محتملة في موقع الحادث.

 


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