المجلس القومي للمرأة بالقليوبية يواصل فعاليات مبادرة "بلدي أمانة"

القليوبية إبراهيم سالم

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتى استهدفت 11704 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 4250 زيارة، بقرى "كفر الصهبي -الحسانية -كفر طحوريا" بمركز شبين القناطر، وقرى "أكياد دجوي - طنط الجزيرة - كفر الرجالات - جزيرة الأحرار" بمركز طوخ.

وكشف فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، أنه تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت فى الأول من أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية"، وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.



المبادرة تجوب القرى بالقليوبية



المستفيدات بالمبادرة



حملة طرق الأبواب



خلال تنفيذ المبادرة



خلال فعاليات المبادرة



لوصول للسيدات بالقرى