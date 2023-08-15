الكشف على 680 شخصا فى قافلة طبية مجانية بفرشوط ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي على 680 شخصا فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة بواقع 320 حالة طب أطفال، و254 حالة أمراض باطنة، و77 حالة أمراض نساء وتوليد، و30 حالة تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام، نظرا لحاجة القرية إلي توفير الخدمات الطبية المختلفة، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، مؤكدا أن المديرية حريصة على تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.