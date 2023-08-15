قافلة طبية مجتمعية شاملة لأهالى حوض 10 فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، قافلة طبية مجانية ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية (العلاقات العامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة السكان، إدارة مشروعك، إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، إدارة المنتزه الطبية، شركة مياه الشرب، المجتمع المدني)، حيث تم تنظيم قافلة طبية لتقديم الخدمات والتوعية الدينية، وذلك بناء على توجيهات برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، وتحت إشراف نشوي علي مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة.

وتضمنت القافلة، التي أقيمت بعزبة حوض 10 بتنسيق مركز معلومات التنمية المحلية بالحي، مع الجهات المختصة، وجاء خير استهلال لفعاليات القافلة، ندوة للشيخ السيد عبد المولي، من مشيخة الأزهر، وتناولت الندوة التربية الإيجابية للأطفال ، و الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، و ترشيد الطاقة من المنظور الديني .

واتسمت القافلة بتلبية كافة المحاور الطبية والخدمية و التوعوية، ومن خلال الدعم المقدم من منطقة المنتزة الطبية ، تم الكشف على 40 حالة أمراض باطنة، و30 حالة أطفال.

كما قامت إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزة بالكشف علي 27 وسائل منع الحمل ، و40 أمراض النساء ، و 32 تخصصات ميكروجين ست و لاكتفنار و لولب و اوكسي و ميزوسينيت و سونار،وعقب الكشف الطبي تم منح الحالات المريضة صرف الأدوية المجانية .

وعلي جانب آخر تم إقامة المحور التوعوي من القافلة ، عن مرض الحمي القلاعية ، و التطعيمات الواقية منه ، و كانت الندوة من قبل إدارة المعمورة البيطرية، ومديرية الإرشاد.

ونظرا لأهمية القضية السكانية وأثرها على التنمية ، قام رئيس وحدة السكان و مدير إدارة التنمية الريفية ، بتوعية الاهالي بدور المواطنين و المجتمع المدني بالحد من آثار الأزمة السكانية ، و ادراج بعض العراقيل في خطط النهوض بالقضية السكانية ،كما القت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالحي ندوة عن التوعية بتمكين المرأة صحيا من خلال المبادرات الداعية لصحتها ، والكشف المبكر عن الأورام .

واختتمت الندوات التوعوية ، بكلمة ألقتها ممثلة إدارة الرصد البيئي بالحي عن منظومة الجمع المنزلي للقمامة ، للتصدي لظاهرة النباشين وكذلك التعامل مع شبكتي مياة الشرب بشكل سليم و صحي للحفاظ على الشبكات ، ألقي فريق التوعية بالشركة ندوة ، عن عمل إصلاح الشبكات ، و ترشيد استهلاك المياه ، و الإصلاحات البسيطة .

وشهدت فعاليات القافلة مشاركة متألقة من خريجي وطلاب كلية التربية الرياضية ، للتوعية بأهمية محو الأمية ، و فتح فصول لأهالي العزبتين.

وانتهت فعاليات القافلة ، بنوافذ متحركة من قبل شركة المجمعات الاستهلاكية ، و ادارة التموين والتجارة الداخلية ، بالحد من غلاء الأسعار، ببيع منتجات غذائية ، وأسطوانات غاز مدعمة .