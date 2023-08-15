اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:08 م
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السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:41 م
السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع" عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات سابقة بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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