اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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المشدد 6 و10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:23 م
المشدد 6 و10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بسوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا " بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين  بدائرة مركز أخميم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين  وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 17 جرامًا من الهيروين  كانت معدة للبيع.
 
بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
 
كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهم "م.م.ح " بالسجن المشدد 10 سنوات  وغرامة 100 ألف جنيه  لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز أخميم.


تعود أحداث القضية إلى عام 2023بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى  الشابو وجوهر الميتامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول  وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو والأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى للمخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 



 

 


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جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

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