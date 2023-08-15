الخارجية الصينية: مبدأ "الصين واحدة" معترف به في العلاقات الدولية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الإثنين، إن مبدأ "الصين واحدة" معترف به في العلاقات الدولية، وإنه يعتقد أن جواتيمالا ستتخذ القرار الصحيح فيما يتعلق بهذا الشأن من أجل خدمة مصالحها الأساسية.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على سؤال -في مؤتمر صحفي- عن تعليقه بشأن ما ذكره المرشح الرئاسي الجواتيمالي برنادو أريفالو بأنه سيعترف بمبدأ "الصين واحدة" وسيقيم علاقات دبلوماسية مع الصين إذا فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في جواتيمالا يوم 20 أغسطس الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن مبدأ "الصين واحدة" معترف به في العلاقات الدولية، وهناك إجماع سائد بين المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن الصين تقيم علاقات دبلوماسية مع 182 دولة، وهذه الحقيقة تبين أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين هي الخيار الصحيح الذي يتماشى مع مسار التاريخ.

وأشار المتحدث إلى أن الصين تعتبر ثاني أكبر مصدر لواردات جواتيمالا، وأن الاعتراف بمبدأ "الصين واحدة" وتطوير علاقات مع الصين من شأنه أن يخدم المصلحة الأساسية لجواتيمالا.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن اعتقاده أن جواتيمالا ستتخذ القرار الصائب الذي يخدم مصالحها الأساسية ومصالح شعبها على المدى الطويل.