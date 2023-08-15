وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن العاصفة الاستوائية تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في غرب ووسط اليابان، مشيرا إلى أنه تم إصدار أوامر بإجلاء المواطنين من منازلهم فى 10 محافظات.

وأضاف أن السلطات اليابانية حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات، وأعلن المسئولون عن "شينكانسن" وهي شبكة القطارات فائقة السرعة في اليابان أنه تم إلغاء الخدمات بين منطقتي "ناجويا" و"أوكاياما" اليوم، في حين سيتم تخفيض الخدمة بين العاصمة "طوكيو" ومنطقة "ناجويا" بشكل كبير، كما من المحتمل أن تشهد الخطوط الأخرى إلغاء أو تأجيل.

في حين أعلنت خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان، مشيرة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة.

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء، تحذير طوارئ من هطول أمطار غزيرة في محافظة "توتوري" الواقعة غربي البلاد.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" المواطنين بتوخي الحذر والحفاظ على سلامتهم حيث تتزايد مخاطر حدوث انهيارات طينية وفيضانات بشكل كبير.