إخماد حريق داخل منزل فى العياط دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بمنزل في منطقة العياط بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون إصابات، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بمنزل في منطقة العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة في المنزل، وتمكنوا من إخمادها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.