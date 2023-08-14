%85 حدا أدنى للهندسة.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى (إنفوجراف)

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القبول بكليات الطب بإجمالى 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى ، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%



وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأوضح خلال مؤتمر صحفى انعقد بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%.

كما أعلن وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة الى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم بكليات طب بيطرى وتمريض وعلوم وزراعة وحاسبات والذكاء الاصطناعى، ووجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات التربية تعليم ابتدائى وتربية شعبة طفولة مبكرة. الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية بشعبتيها ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى وكليات التربية للطفولة المبكرة.