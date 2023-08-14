100 يوم صحة بالشرقية.. إعدام أكثر من 90 طن أغذية وضبط 646 منشأة مخالفة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ50 يوماً السابقة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 5840 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 646 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 65طن و 552 كيلو جرام أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 25 طن و 5 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 1481 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير3388 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.