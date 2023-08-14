هل يسبب تناول البيض بشكل يومى مشاكل لمرضى السكر؟

كتبت رانيا عامر

رغم أن تناول البيض بصورة يومية له العديد من الفوائد الصحية التى تشجعنا على وضعه ضمن النظام الغذائي لما يحتويه من فيتامينات وبروتينات، كون البيض يحافظ على صحة العظام لما يحتويه من كالسيوم، ويقلل الوزن الزائد من الجسم، إلا أن الإفراط فى تناوله يسبب أضرارا صحية.

وكشف باحثون خلال إحدى الدراسات أن الإفراط فى تناول البيض بشكل يومي يسبب أضرارا صحية بالغة، لذا ينصحون بتناول بيضة أو اثنتين على الأكثر لتجنب التعرض لعواقب صحية، وفقا لما نشرته وكالة فيستي.

وفى ذات السياق، أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة سيدني فى أستراليا، أن تناول البيض لمرضى السكرى أو المعرضين للإصابة به، يعتقد أن هذه المادة الغذائية تزيد خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية،. أكد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، وكذلك الذين يحتمل إصابتهم به، يمكنهم تناول حتى 12 بيضة أسبوعياً.

من جهته قال الدكتور نيقولاس فولير، استنادا إلى نتائج الدراسة، يجب على المصابين بالنوع الثاني من مرض السكرى والمعرضين للإصابة به عدم التخوف من تناول البيض ضمن وجباتهم الغذائية.

وأضاف الطبيب أن البيض مصدر مهم للبروتين والعناصر التي تساعد علىي هضم الدهون والكربوهيدرات، فضلا عن أنه يساعد على تحسين صحة العيون والقلب والأوعية الدموية ومفيد كذلك للنساء الحوامل.