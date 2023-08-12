طبيبة بيطرية توضح سبب ظهور لون أخضر فى البيضة المسلوقة.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه أحيانا بعد سلق البيض يظهر لون أخضر يحيط بالصفار، موضحة أن ذلك نتيجة لتعرض البيضة لفترة طويلة إلى النار أدى الى تفاعل مركبات الكبريت والحديد في البيضة يؤدى إلى ظهور الحلقة الخضراء على سطح الصفار .

وأوضحت سالى أنه لتجنب اللون الأخضر ، يجب اتباع وقت الطهي ودرجة الحرارة المناسبة والقيام بتبريده سريعًا بعد الطهي عن طريق : الماء الجارى أو وضعه في وعاء من الماء المثلج، مشيرة إلى أن تناول البيضة فى هذه الحالة هى آمنة للأكل ولا ضرر منها.

كما أشارت إلى أنه لا فارق بين البيض الأحمر والأبيض، إلا أن الدجاج الأحمر يبيض بيض أحمر و الدجاج الأبيض يبيض بيض أبيض، قائلة: بمعنى أن البيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة خاصة بسلالة الدجاجة، والفرق الوحيد هو: تتركز أحماض “اوميجا 3 ” المفيدة فى البيض الاحمر أكثر من الأبيض ( الفرق بينهما ليس كبيراً، إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته) .

أما عن الفرق في السعر بين الأثنين، فهذا يرجع لأسباب اقتصادية بحتة. بمعنى أثناء تربية الدجاج إن الدجاج الأبيض يستهلك طعاما أقل من الدجاج الأحمر. ولهذا يكون سعر البيض الأحمر أغلى من الأبيض، ولا علاقة للأمر في نوعية البيض إن كان صحيا أم لا.