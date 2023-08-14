ونقلت "نوفوستى"، اليوم الاثنين، عن وزير الداخلية البولندى ماريوش كامينسكى تأكيده اعتقال مواطنيين روسيين، قائلا: "إن مواطنين روسيين تم احتجازهما فى بولندا للاشتباه فيهما بالتجسس".

وأضاف كامينسكى أن "وكالة الأمن الداخلى بالتنسيق مع الشرطة قامت بتحديد هوية واحتجاز اثنين من مواطنى روسيا كانا يوزعان مواد دعائية فى كراكوف ووارسو"، مشيرا إلى توجيه تهم إليهما بالتجسس ووضعهما رهن الاحتجاز.

وكانت السلطات البولندية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن توقيف 15 من أعضاء "شبكة تجسس روسية"، من بينهم مواطنون من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وبولندا.