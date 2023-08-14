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مياه الأقصر توقع بروتوكول التوعية "صحتنا في بيئتنا" بدعم اليونسيف

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:51 م
مياه الأقصر توقع بروتوكول التوعية "صحتنا في بيئتنا" بدعم اليونسيف جانب من الحدث
الأقصر - أحمد مرعى

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وقع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم ضمن مشروع (صحتنا في بيئتنا) بدعم منظمة اليونيسيف. 
 
ويستمر المشروع مدة 3 سنوات حيث يعمل من خلال 4 محاور أساسية، أولا توعية التلاميذ بعدد 150 مدرسة ابتدائية حكومية، وثانياً صيانة مرافق المياه بعدد 25 وحدة صحية، وثالثاً عدد 1000 وصلة مياه وصرف صحي، ورابعاً تركيب خلايا شمسية بعدد  15 وحدة صحية. 
 
كما يشمل البرنامج تدريب عدد 20 من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس، وذلك في إطار الشراكة بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر. 
 
وحضر فعاليات البروتوكول كل من للدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير برنامج المياه بمنظمة يونيسف مصر، والعميد سالم أحمد السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشئون الفنية والإدارية، وذلك ضمن إجتماع اللجنة التنسيقية والتي شملت كل من مديرى إدارات التربية والتعليم، ومديرى إدارات المياه بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة، ومديرى إدارات العلاقات العامة والتوعية والإعلام، وخدمة العملاء والقطاع المالى بشركة مياه الأقصر.

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