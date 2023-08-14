اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:01 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع محطة الرصف الجديدة المطورة لإنتاج خلطة أسفلتية.. صور

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:05 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع محطة الرصف الجديدة المطورة لإنتاج خلطة أسفلتية.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع محطة الرصف الجديدة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد" محطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، بحضور المهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني، خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يجرى نقل وتطوير المحطة الاسفلتية " محطة الرصف"، من موقعها بالقنطرة البيضاء، للموقع الجديد خارج الحيز العمراني، مع تطوير المحطة لتعمل بنظام اسكادا سستم، للحصول على خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال نقل المعدات الخاصة للمشروع للموقع الجديد، للتأكد من وجود مظلات لحمايتها، ونقل العمال والموظفين العاملين بالمشروع.

الاعمال الجارية بوحدة الرصف
الاعمال الجارية بوحدة الرصف

 

تفقد محافظ كفر الشيخ لمحطة الرصف
تفقد محافظ كفر الشيخ لمحطة الرصف

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

جانب من تفقد المحافظ لمحطة الرصف
جانب من تفقد المحافظ لمحطة الرصف

 

معدات وحدة الرصف
معدات وحدة الرصف

 

موقع الرصف الجديدة بكفر الشيخ
موقع الرصف الجديدة بكفر الشيخ

 

موقع الرصف الجديدة
موقع الرصف الجديدة

 

 


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