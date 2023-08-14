القومي للمرأة بكفر الشيخ: أنشطة متعددة في حملات طرق الأبواب بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، واستهدفت الأمسيات 350 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرية ابيانه مركز مطوبس.

جاء ذلك بحضور السيدات والفتيات والأطفال، وفريدة المزين المقرر المناوب، وعفاف الجمل، والدكتور هالة نصر، ومروه طليس عضوات الفرع، وشملت الحملة عدد من الأنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.



الحضور من الاهالي



الرسم على وجوه الاطفال



تلوين الوجوده



جانب من الانشطة الفنية بقرية حياة كريمة



جانب من الفعاليات