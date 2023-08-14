اليوم السابع
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القومي للمرأة بكفر الشيخ: أنشطة متعددة في حملات طرق الأبواب بمطوبس

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:00 م
القومي للمرأة بكفر الشيخ: أنشطة متعددة في حملات طرق الأبواب بمطوبس فرحة الاطفال بقرية حياة كريمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، واستهدفت الأمسيات 350 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرية ابيانه مركز مطوبس.

جاء ذلك بحضور السيدات والفتيات والأطفال، وفريدة المزين المقرر المناوب، وعفاف الجمل، والدكتور هالة نصر، ومروه طليس عضوات الفرع، وشملت الحملة عدد من الأنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

 

الحضور من الاهالي
الحضور من الاهالي

 

الرسم على وجوه الاطفال
الرسم على وجوه الاطفال

 

تلوين الوجوده
تلوين الوجوده

 

جانب من الانشطة الفنية بقرية حياة كريمة
جانب من الانشطة الفنية بقرية حياة كريمة

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

فرحة الاطفال بقرية حياة كريمة
فرحة الاطفال بقرية حياة كريمة

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