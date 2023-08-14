متابعة ميدانية لـ 26 مركز شباب بالقليوبية وإحالة العاملين بـ 3 مراكز للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة 26 مركز شباب على مستوى المحافظة للتحقق من التزام المراكز واتباع عوامل الأمن والسلامة.

شملت المتابعة 7 مراكز شباب ببنها، وفي إدارة شباب القناطر الخيرية مركز واحد، وفي إدارة شباب شبين القناطر تمت متابعة 3 مراكز بينها مركز شباب مغلق مع غياب العاملين، وفي إدارة شباب طوخ تمت متابعة 4 مراكز، وفي إدارة شباب الخانكة 5 مراكز، وفي إدارة شباب كفر شكر 6 مراكز.

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بالإجراءات الخاصة بتأمين الملاعب وصالات ممارسة الأنشطة والأكواد الخاصة بتأمين حمامات السباحة ووجود منقذين وأدوات إنقاذ.

وأشار الصبروط، إلى تقديم مراكز الشباب على مستوى المحافظة لمجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والفنية خلال الاجازة الصيفية تهدف إلى استقطاب النشء والشباب لممارسة الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطلاقا من رؤية واستراتيجية الوزارة.