371 طليعا يشاركون فى مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال تقييم المسابقة الدينية للنشء والتي نظمتها إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات تحكيم المسابقة الدينية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل المديرية لشئون الشباب، وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية، وفضيلة الشيخ جلال السيد السعيد إمام وخطيب أوقاف القليوبية، وتم تحكيم المسابقة الدينية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والمعلومات الدينية.

وأعرب الصبروط، عن سعادته بفوز 30 طليع وطليعة من ضمن 371 مشارك، مشيرا إلى أن المسابقة تنقسم إلى ثلاث مراحل سنية، المرحلة السنية الأولى من 9 – 12 عام، والمرحلة الثانية من 13 – 15 عام، والمرحلة السنية الثالثة من 16 – 18 عام، وعمل تصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، على أن يتم تصعيد أعمال 3 طلائع من كل إدارة في كل مرحلة سنية، ويتم تحكيم الأعمال على مستوى المحافظة من قبل إدارة النشء بالمديرية.

وأشار الصبروط، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ليست للرياضة فقط بل هي للثقافة والفن والتعليم، مؤكدا أن المسابقة الدينية تهدف إلى استثمار طاقات النشء واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.



تفقد عمل اللجنة بمراكز الشباب



جانب من الجولة



خلال متابعة عمل اللجنة



خلال متابعة لجنة التقييم









