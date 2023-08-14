كلية طب سوهاج الأعلى بتنسيق القبول بالجامعات وتسجل أكثر من 94 %

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، أن القبول بكلية طب جامعة سوهاج سجل أعلى درجة قبول فى كليات الطب البشرى بمجموع طب سوهاج 387.5 درجة أى بنسبة 94.51% ، فى حين سجلت باقى كليات الطب بالجامعات الحكومية:-
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسوان 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
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