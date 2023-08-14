كلية طب سوهاج الأعلى بتنسيق القبول بالجامعات وتسجل أكثر من 94 %

كتب محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، أن القبول بكلية طب جامعة سوهاج سجل أعلى درجة قبول فى كليات الطب البشرى بمجموع طب سوهاج 387.5 درجة أى بنسبة 94.51% ، فى حين سجلت باقى كليات الطب بالجامعات الحكومية:-

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381



طب جنوب الوادي 380 طب كفر الشيخ 379.5 طب طنطا 379.5 طب القاهرة 379 طب الاقصر 379 طب المنيا 377.5 طب بور سعيد 377.5 طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 طب بنها 377 طب الإسكندرية 381

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسوان 375.5