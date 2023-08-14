تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية

كتب محمود صبحي - محمود طه حسين

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي: طب سوهاج 387.5 هندسة بترول و تعدين السويس 386 طب دمياط 383 طب المنصورة 382.5 طب الزقازيق 382.5 طب فاقوس 381.5 طب أسيوط 381 طب الإسكندرية 381 طب أسنان جنوب الوادي 380.5 طب جنوب الوادي 380 طب كفر الشيخ 379.5 طب طنطا 379.5 طب القاهرة 379 طب الاقصر 379 طب المنيا 377.5 طب بور سعيد 377.5 طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 طب بنها 377 طب عين شمس 377 طب حلوان 376 طب قناة السويس بالإسماعيلية 376 طب أسنان أسيوط 376 طب أسوان 375.5 طب أسنان المنصورة 375.5 طب السويس 375 طب بني سويف 375 طب الفيوم 375 طب الوادي الجديد 374.5 طب العريش 374.5 طب أسنان المنيا 374 طب أسنان الزقازيق 374 طب أسنان طنطا 374 طب أسنان كفر الشيخ 373.5 طب أسنان عين شمس 373.5 طب أسنان القاهرة 373.5 طب أسنان الإسكندرية 373.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 طب أسنان المنوفية 373.5 طب أسنان السويس 373 طب أسنان بني سويف 373 طب أسنان الفيوم 373 صيدلة سوهاج 372.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 372 علاج طبيعي بورسعيد 371.5 علاج طبيعي بنها 371 علاج طبيعي جنوب الوادي 371 صيدلة جنوب الوادي 370.5 علاج طبيعي قناة السويس 370.5 علاج طبيعي السويس 370 صيدلة المنصورة 370 علاج طبيعي القاهرة 370 صيدلة أسيوط 369.5 علاج طبيعي بني سويف 369.5 صيدلة المنيا 369 صيدلة الزقازيق 369 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 صيدلة طنطا 368.5 صيدلة القاهرة 368.5 هندسة القاهرة 368.5 صيدلة دمنهور 368.5 صيدلة الإسكندرية 368 صيدلة بور سعيد 368 صيدلة المنوفية 368 صيدلة بني سويف 368 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368 صيدلة الفيوم 367.5 صيدلة عين شمس 367.5 صيدلة مدينة السادات 367 صيدلة ج الوادي الجديد 367 صيدلة حلوان 367 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 هندسة الزقازيق 364.5 هندسة المنصورة 364.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364 هندسة عين شمس 363.5 حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 طب بيطري المنصورة 362.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 هندسة دمياط 361.5 هندسة بور سعيد 359 هندسة طنطا 358 هندسة بنها بشبرا 357.5 هندسة الإسكندرية 357 هندسة حلوان 356.5 هندسة كفر الشيخ 356.5 كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 هندسة بنها 355.5 هندسة السويس 355 هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 هندسة حلوان بالمطرية 354 هندسة الفيوم 352.5 هندسة جنوب الوادي 351.5 هندسة بني سويف 351 هندسة أسوان 350 هندسة المنيا 350 هندسة سوهاج 349.5 هندسة أسيوط 349 هندسة الطاقة أسوان 348.5 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5 حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 تخطيط عمراني القاهرة 342

وانطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.