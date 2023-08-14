غالبية الألمان يعتبرون شولتس مستشارا ضعيفا.. حسب استطلاع للرأى

أظهر استطلاع للرأي، نشرت بياناته. الأحد، أن غالبية الألمان، يعتبرون أن المستشار الألماني أولاف شولتس، زعيما ضعيفا، ولا يمكنه تسيير قضايا البلاد السياسية كما يجب.

ووفقا لاستطلاع أجرته شركة الأبحاث Wahlen بتكليف من قناة ZDF الألمانية، حمل عنوان "الباروميتر السياسي"، فإن 21% فقط من المستطلعين يعتبرون أن شولتس يحقق أهدافه السياسية بشكل جيد، في حين أن 73% يرون أنه زعيم ضعيف، إلى جانب انتقادهم لأساليبه بالتواصل.

كما اعتبر 72% من المستطلعة آراؤهم أن شولتس يتجنب إعطاء أجوبة واضحة ومحددة على الكثير من الأسئلة في المقابلات السياسية، بخلاف غيره من السياسيين الآخرين، فيما اعتبر 19% أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين الـ 9 – 10 من أغسطس الجاري، بمشاركة 1061 شخصا، تم اختيارهم عشوائيا.