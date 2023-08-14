ضبط 87 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية _ محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة علي عدد من المخابز والأسواق في نطاق مراكز ومدن المحافظة، حيث تشكلت مجموعة من الحملات، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

وقامت حملات بالمديرية بالاشتراك مع مديرى الإدارات التالية "تمى الأمديد، طلخا، بندر ميت غمر، ميت سلسيل، بنى عبيد، بلقاس، شربين"، تم تحرير "87" مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

وجاءت مخالفات المخابز، حيث تم تحرير 28 محضرا بالمخالفات، الآتية: 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 1 محضر سجل تفتيش، 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 19 محضر نقص وزن مابين 8- 24 جم.

وجاءت مخالفات الأسواق حيث تم تحرير 59 محضرا بالمخالفات الآتية: 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 19 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى "سجائر"، 13محضر عدم وجود شهادة صحية ، 1 محضر محطة بدون ترخيص، 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 10 محاضر عمل أكازيون بدون تصريح، 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية "تاجر تمويني"،1 عدم وجود قائمة بيانات "تاجر تمويني"، 1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 4207 جنيهات "تاجر تمويني"، 1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1793 جنيها، 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تمويني"، إضافة إلى التحفظ علي كمية من المضبوطات حيث تم التحفظ على 22822 علبة سجائر متنوعة 17 زجاجة بيرا بتركيزات مختلفة 300 لتر سولار.

ياتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، واستمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.