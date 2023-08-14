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حياة كريمة.. 10 مشروعات لتطوير قطاع الصحة بالقليوبية بتكلفة 2.6 مليار جنيه

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:00 ص
حياة كريمة.. 10 مشروعات لتطوير قطاع الصحة بالقليوبية بتكلفة 2.6 مليار جنيه حياة كريمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه بلغ إجمالى عدد المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بقطاع الصحة على أرض المحافظة القليوبية العام الحالى 10 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 2.6 مليار جنيها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تضمنت تطوير ورفع كفاءة مستشفى الخصوص المركزى بتكلفة 300 مليون جنيه، وتم إدراجها بخطة وزارة الصحة للعام الجارى، ومن المشروعات الكبرى أيضا بقطاع الصحة تطوير ورفع كفاءة مستشفى أبو المنجا بتكلفة حوالى 150 مليون جنيها، كما تضمنت أيضا تطوير ورفع كفاءة مستشفى الجلدية بأبو زعبل بالخانكة "مستعمرة الجزام"، بتكلفة حوالى 300 مليون جنيها، وتقوم وزارة الصحة حاليا بإسناد الأعمال.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه من بين تلك المشروعات أيضا مشروع تطوير ورفع كفاءة المؤسسة العلاجية بقليوب، وأيضا مستشفى العبور المركزى بتكلفة حوالى 100 مليون جنيها، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأولية "تأمين صحى شامل" بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه.


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