تنويع مصادر الطاقة..تشغيل محطة شمسية جديدة بقدرة 250 ميجا وات يناير المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من إنشاء محطة شمسية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرة 250 ميجا وات يناير المقبل بمنطقة كوم أمبو، فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وأخرى مملوكة للمستثمرين، موضحا: أن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس باستثمارات تصل إلى 38 مليون يورو.



وأضاف المصدر أن إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بلغت حوالى 6600 ميجا وات، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2 مليون 200 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.







