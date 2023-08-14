"القومى للمرأة" بأسوان: تنفيذ 4250 زيارة منزلية لتوعية 22 ألف شخص بحملة بلدى أمانة

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ 4250 زيارة منزلية استهدفت توعية 22 ألفا و538 من السيدات والرجال والأطفال داخل 30 قرية ونجع بمختلف المراكز، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" تهدف إلى رفع الوعى وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت، أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أنشطة المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ حملة بلدى أمانة (2)

أنشطة المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ حملة بلدى أمانة (3)

أنشطة المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ حملة بلدى أمانة (4)

أنشطة المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ حملة بلدى أمانة (5)