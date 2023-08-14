القومي للمرأة بالفيوم ينظم 4257 زيارة استهدفت 1400 مواطن ضمن حملة طرق الأبواب

الفيوم - رباب الجالي

نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت ما يقارب 1400 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى "الونايسة- أهريت، منشأة ربيع، بحر ابو المير، فيدمين بمراكز اطسا وسنورس" بعدد 4257 زيارة أمس الأحد.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.



فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب (1)



فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب (2)