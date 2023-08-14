اليوم السابع
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القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يبحث التجهيزات النهائية بمستشفى الطوارئ وجراحات القلب

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:14 ص
القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يبحث التجهيزات النهائية بمستشفى الطوارئ وجراحات القلب جانب من الإجتماع
سوهاج محمود مقبول

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استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه ممثلين الشركة الوطنية ، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع مبنى مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، تمهيداً لاستلامها في يناير 2024 لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أشرف هلال  الإستشاري الهندسي بالشركة الوطنية، والمهندس عاصم فتحي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى الجامعي.

وأوضح  النعماني أن مشروع مستشفى الطوارئ يعد إضافة إلى مباني المستشفي الجامعي، وذلك من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مؤكداً ان مبنى المستشفى قد تم تصميمه معمارياً ليتوافق مع اعتبارات مكافحة العدوي ومعايير تصميم المستشفيات وتحقيق الجودة الطبية.

وأوضح النعماني انه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1400 متر مربع، و يشمل المبنى بدروم ودور ارضي، بالاضافة إلى 7 ادوار متكررة بخدماتها وعنابر للعناية المركزة والعناية فائقة التعقيم، وغرف للعزل وعنابر وغرف لإقامة المرضي، وقسم للطوارئ وأقسام للاشعة والمعامل، إلى جانب عدد من الغرف الإدارية والخدمية، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه.


 

 


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