"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تشدد على إحكام الرقابة بمراكز الشباب وحمامات السباحة

واستمعت الدكتورة صفاء الشريف الى مسؤولي المتابعة بإدارة المتابعة الداخلية وفروع الشباب للاطلاع علي أخر المستجدات داخل مراكز الشباب ومدى تنفيذ المتابعة علي مراكز الشباب، حيث أكدت علي ضرورة إحكام الرقابة علي مراكز الشباب وسير وانتظام العمل، والتأكيد علي مستوى النظافة داخل مراكز الشباب، والتأكيد على تنفيذ لاجراءات الامن والسلامة وضرورة متابعة ملاعب مراكز الشباب و متابعة صالات الجيم بمراكز الشباب.

وكذلك ضرورة المتابعة علي حمامات السباحة، والتأكيد على تنفيذ عوامل الأمن والسلامة المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والتأكد من وجود كاميرات المراقبة ووضعها في أماكن حيوية، والتاكد من عملها وتحديد مسؤل من المركز لمتابعتها، التأكيد على حل المشكلات في وقتها قبل الخروج من المركز ، وفي حالة و جود اي مخالفة يتم عمل تقرير، واتخاذ الاجراءات الواحبةالاتباع قانونا.

وقالت أن إدارات المتابعة هى عين المديرية للتأكد من مدى فاعلية تنفيذ المراكز القرارات واللوائح والتعليمات و التأكد من مدى إنصباط العاملين بها وشددت على أن تكون مراكز الاسكندرية نموذج يحتذى به.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، بالاهتمام بآخر المستجدات الموجوده داخل الهيئات الشبابيه والرياضية.