الزيادة المفاجئة فى الوزن علامة على هذه الحالات الطبية.. أبرزها أمراض الكبد

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يتقلب وزننا بسبب عوامل نمط الحياة المختلفة مثل العمر والمرض والنظام الغذائي والهرمونات ومستوى النشاط البدني، وعادة يمكن أن يرتفع الوزن أو ينخفض بضعة كيلوجرامات على مدى أيام، ويمكن أن يكون هذا التذبذب في الوزن كبيرًا على مدى شهور أو سنوات، ومع ذلك، إذا لاحظت زيادة مفاجئة أو غير متوقعة في الوزن في فترة زمنية قصيرة، فقد يكون ذلك بسبب حالة مرضية، في هذا التقرير نتعرف على الأمراض التي قد تسبب زيادة مفاجئة في الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تعتمد الفترة الزمنية ومقدار الوزن المؤهل على أنه "زيادة مفاجئة في الوزن" على عوامل مختلفة مثل الوزن الأساسي للشخص وتكوين الجسم والظروف الصحية الأساسية.

فيما يلي بعض الحالات الصحية المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة غير متوقعة في الوزن

قصور الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي الغدة الدرقية الخاملة، والمعروفة أيضًا باسم قصور الغدة الدرقية، إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يؤدي إلى احتباس السوائل يعني انخفاض معدل الأيض أيضًا حرق سعرات حرارية أقل أثناء الراحة ، مما قد يساهم في زيادة الوزن.

يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا في احتباس الماء بسبب انخفاض كفاءة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم توازن السوائل في الجسم هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مؤقت.

يمكن أن يؤدي تراكم الدهون في الجسم بسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى زيادة الوزن. علاوة على ذلك ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية من تغيرات في شهيتهم ، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة في الأكل وزيادة الوزن لاحقًا.

قصور القلب وأمراض الكلى أو الكبد

وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن يتسبب قصور القلب وأمراض الكلى أو الكبد أيضًا في احتباس السوائل في الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في وزن الجسم.

متلازمة كوشينج

تحدث متلازمة كوشينج عندما ينتج الجسم كمية زائدة من الكورتيزول - وهو هرمون ينظم عملية التمثيل الغذائي. في هذه الحالة ، تكون زيادة الوزن خاصة بأجزاء الجسم مثل الوجه وأعلى الظهر والبطن.

متلازمة تكيس المبايض

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض أيضًا زيادة الوزن يحدث هذا بسبب مقاومة الأنسولين والاختلالات الهرمونية.

ماذا تفعل في حالة زيادة الوزن المفاجئة؟

يمكن أن يكون لزيادة الوزن غير المبررة أسباب طبية مختلفة لذلك يُنصح بفحص الأعراض الخاصة بك من قبل طبيبك ولا تقفز إلى الاستنتاجات قبل تشخيص طبيبك.

إذا تم تحديد حالة طبية أساسية على أنها سبب زيادة الوزن ، فمن المستحسن اتباع خطة علاج مناسبة لنفس العلاج من أجل علاجك في الوقت المناسب وكذلك استعادة وزن الجسم الطبيعي.