جاء ذلك في إحصائية نشرتها هيئة أركان الجيش الأوكراني ترصد فيها خسائر الجيش الروسي منذ بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا خلال الفترة بين 24 فبراير 2022 إلى 14 أغسطس 2023، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

ووفقا لإحصائية هيئة أركان الجيش الأوكراني، فإن الجيش الروسي خسر 4306 دبابات، و8354 مركبة قتالية مدرعة، و5099 منظومة مدفعية، و714 منظومة صواريخ، و479 منظومة دفاع جوي، و315 طائرة حربية، و313 مروحية، و4213 طائرة بدون طيار، و1379 صاروخا موجها، و18 سفينة وقارب، و7562 مركبة وخزانات وقود، و766 وحدة معدات خاصة.

وعلى صعيد أخر، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الاثنين بأنه نتيجة القصف الروسي المستمر على المنطقة خلال الساعات الماضية، أصيب اثنان من سكان المنطقة بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كيريلينكو قوله على تليجرام "أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك - في توريتسك وسيفرسك".

كما أكد كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.