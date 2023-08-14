«حياة كريمة» توزع لحوم 20 رأس أبقار لأهالي السلوم وسيدي برانى فى حضور رجال القوات المسلحة..صور

تواصل مؤسسة حياة كريمة في محاظفة مطروح، بذل جهودها، من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في السلوم.

في إطار ذلك، وصل، صباح اليوم، 20 رأسًا من الأبقار للذبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من سيدي براني والسلوم.

ويأتي ذلك، في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، التي تبذلها في محافظة مرسى مطروح، وذلك في حضور وبتأمين من عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية.

كما تتواجد مؤسسة حياة كريمة، في العديد من المبادرات؛ على رأسها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة لتوفير فرص مستدامة لتخارج تلك الأسر من دائرة الفقر.







































