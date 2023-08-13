اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 11:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:12 ص
نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد الأطباء الإسباني الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمركز الداخلة بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

واطلعت نائب المحافظ على نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وتفقد المواقع السياحية و الآبار الكبريتية ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية. 

وبحثت سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية بالمحافظة وتأهيل الكوادر الطبية بهذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.

 

 


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