ثقافة الوادي الجديد: مكتبات متنقلة تجوب القرى ضمن فعاليات عاصمة الثقافة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تستكمل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، استعداداتها لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية، حيث يتم التنسيق من أجل الدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى على مستوى المحافظة وفقاً لخريطة القطاع.

وتابعت ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، أعمال التجهيز لإنطلاق المكتبات المتنقلة لكى تصل إلى الأهالى بقرى المحافظة والتى تقدم خدماتها الثقافية والترفيهية بالمجان وتشهد إقبالا من المواطنين عليها ضمن أنشطة قطاع الثقافة الجماهيرية وقصور الثقافة بالقرى والمدن على مستوى المحافظة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استقبل وفد وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الفنان أحمد السيد منسق الوزارة لفعاليات عاصمة الثقافة المصرية والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة. وذلك لبحث الإعداد لتنفيذ أسبوع ثقافي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي ضوء اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

كما بحث المحافظ الإعداد لافتتاح قصر ثقافة موط لإحياء الحركة الثقافية والفكرية من خلال الدور البارز لقصور الثقافة. و تنظيم ملتقى يستهدف المرأة بالمناطق الجغرافية الصحراوية و اطلع المحافظ على نتائج برنامج "ابدأ حلمك" الجاري تنفيذه لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف