مياه الشرب بالجيزة تنفذ أنشطة للتوعية المائية بقرى "حياة كريمة" فى أطفيح

كتبت – مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن برامج التوعية المائية، والتي يتم تنفيذها بمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تستهدف تعزيز ورفع الوعي المائي لدى النشء والشباب.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بمركز شباب نزلة ترجم بمركز أطفيح، تضمنت ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورش رسم وتلوين، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع بروشورات تحمل عدة رسائل للتوعية المائية.

وفي إطار مساعي الشركة لتعزيز التواصل مع المواطنين، والوقوف على مدى رضا الجمهور حول خدمات الشركة، استطلع فريق التوعية أراء المواطنين بقرى: كفر قنديل، منية الرقة، الرقة البحرية، الرقة القبلية، الصالحية، واستهدف الاستطلاع قياس جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتلك القرى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من الرسائل التوعوية، وتعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.